"Левски" към феновете: Нека заедно да сбъднем всички „сини" мечти!

От „Левски" поздравиха всички „сини" привърженици и семействата им с настъпването на новата 2026 година!
"Нека тя донесе здраве и щастие на всички вас и заедно да сбъднем всички „сини" мечти!
Само „ЛЕВСКИ"!", написаха от "Герена".
"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп
От „Левски" поздравиха всички „сини" привърженици и семействата им с настъпването на новата 2026 година!
"Нека тя донесе здраве и щастие на всички вас и заедно да сбъднем всички „сини" мечти!
Само „ЛЕВСКИ"!", написаха от "Герена".
Последвайте ни в Google News Showcase
Здравейте,
благодарим Ви, че четете "24 часа" редовно! Искаме да Ви поканим да се регистрирате безплатно в "24 часа", за да получите пълен достъп до архива на сайта, възможност да персонализирате новините, които четете и абонамент за нашия нюзлетър.
Благодарим ви!
Благодарим ви, че се включихте!