"Левски" към феновете: Нека заедно да сбъднем всички „сини" мечти!

1192

От „Левски" поздравиха всички „сини" привърженици и семействата им с настъпването на новата 2026 година!

"Нека тя донесе здраве и щастие на всички вас и заедно да сбъднем всички „сини" мечти!

Само „ЛЕВСКИ"!", написаха от "Герена".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

