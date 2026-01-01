"Левски" към феновете: Нека заедно да сбъднем всички „сини" мечти!

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От „Левски" поздравиха всички „сини" привърженици и семействата им с настъпването на новата 2026 година!

"Нека тя донесе здраве и щастие на всички вас и заедно да сбъднем всички „сини" мечти!

Само „ЛЕВСКИ"!", написаха от "Герена".