"Челси" може да уволни Мареска още тази седмица

Мениджърът Енцо Мареска може да се раздели с поста си в „Челси" още през тази седмица.
Според журналиста от Sky Sports Каве Солекол няма гаранции, че италианският специалист ще ръководи лондонския тим в следващия мач. На 4 януари „Челси" гостува на „Манчестър Сити" в среща от 20-ия кръг на Висшата лига в Англия.
По-рано италианецът пропусна пресконференцията след мача от 19-ия кръг (2:2 с "Борнемут"). Беше съобщено, че той се е почувствал зле, но по-късно тази информация бе опровергана.
Лондонският тим има едва 2 победи в последните си 9 мача. В класирането "Челси" е 5-и с 15 т. изоставане от лидера "Арсенал".