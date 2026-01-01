"Челси" може да уволни Мареска още тази седмица

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мениджърът Енцо Мареска може да се раздели с поста си в „Челси" още през тази седмица.

Според журналиста от Sky Sports Каве Солекол няма гаранции, че италианският специалист ще ръководи лондонския тим в следващия мач. На 4 януари „Челси" гостува на „Манчестър Сити" в среща от 20-ия кръг на Висшата лига в Англия.

По-рано италианецът пропусна пресконференцията след мача от 19-ия кръг (2:2 с "Борнемут"). Беше съобщено, че той се е почувствал зле, но по-късно тази информация бе опровергана.

Лондонският тим има едва 2 победи в последните си 9 мача. В класирането "Челси" е 5-и с 15 т. изоставане от лидера "Арсенал".