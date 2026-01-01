ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разкриха клауза от договора на Симеоне с "Атлетико"

Диего Симеоне Снимка: Ройтерс

В договора на Диего Симеоне с „Атлетико" съществува клауза, за която не се знаеше досега.

Настоящото споразумение на старши треньора с мадридчани е валидно до 30 юни 2027 г., а миналата седмица се появиха съобщения, че клубът възнамерява да предложи на аржентинеца, който работи в Мадрид от 2012 г., нов контракт.

Според информации в Испания в действащи договор има точка, която позволява на всяка от страните предсрочно да го прекрати, считано от юни. Уточнява се, че в такъв случай ще бъде изплатена предварително договорената сума.

