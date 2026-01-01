Терминаторът Клаебо лидер в "Тур дьо ски" след 103-а победа за световната купа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Петкратният олимпийски шампион Йоханес Клаебо спечели преследването за мъже от престижната верига по ски бягане "Тур дьо Ски" в Тоблах, Италия.

Норвежкият терминатор зимния спорт в завърши 20-километровата дистанция класически стил с време 46:01.7 минути и завоюва 103-ата си победа за световната купа.

Втори остана друг представител на Норвегия - Матис Стенсхаген, с изоставане от 51.1 секунди зад победителя.

Шведът Едвин Ангер допълни подиума на 59.8 секунди след Клаебо. Четвърти е италианецът Федерико Пелегрино, който завърши със същото време на Ангер.

Българинът Симеон Деянов също взе участие в състезанието и остана на 83-о място, на 8:57.9 минути от победителя Клаебо.

В класирането в "Тур дьо ски" след четири от общо шест състезания води Клаебо с време от 1:19:31 часа. Втори на 51 секунди зад него е Матис Стенсхаген, а трети на 1 минута е Едвин Ангер.

Клаебо е лидер и в генералното класиране за световната купа с 907 точки, пред Амундсен със 706 и Матис Стенсхаген (Норвегия) с 561.