Световният шампион "Челси" остана без треньор на 1 януари

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Италианецът Енцо Мареска напусна мениджърския пост в "Челси" заради слаби резултати, като уволнението бе поднесено с дежурната формулировка "раздяла по взаимно съгласие".

"Футболен клуб „Челси" и старши треньорът Енцо Мареска прекратиха своите взаимоотношения.

По време на престоя си в клуба Енцо изведе отбора до успехи в Лигата на конференциите на УЕФА и Световното клубно първенство на ФИФА. Тези постижения ще останат важна част от новата история на клуба и ние му благодарим за неговия принос.

Тъй като пред отбора все още стоят ключови цели в четири различни турнира, включително класиране за Шампионската лига, Енцо и клубът вярват, че една промяна ще даде на отбора най-добрия шанс да върне сезона в правилния коловоз.

Пожелаваме на Енцо успех в бъдеще", гласи официалното съобщение на лондончани.

"Челси" заема 5-о място в класирането на английската Висша лига, като има 30 точки след 19 изиграни мача. „Сините" са спечелили само два от последните си 9 двубоя във всички турнири.

На "Стамфорд Бридж" вече стартира търсенето на наследник на Мареска, който пое тима през лятото на 2024-а.