Каква ще е новата политическа година - виж оживяла...

Винисиус иска с 15% по-висока заплата от офертата на "Реал"

Винисиус Снимка: Ройтерс

„Реал" и Винисиус Жуниор ще подновят преговорите за удължаване на договора на футболиста, съобщават испански медии.

Обсъждането на темата беше спряно след световното клубно първенство, тъй като клубът сметна за прекалено висока заплатата, поискана от бразилеца. Очаква се обаче скоро „Реал" отново да се свърже с агентите играча.

Отбелязва се, че мадридчани имат намерение да задържат крилото, а самият Винисиус също иска да остане. Настоящото споразумение между страните е валидно до 2027 г.

Към днешна дата крилото изисква заплата, която е с 15% по-висока от предлаганата от „Реал".

