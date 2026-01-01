Винисиус иска с 15% по-висока заплата от офертата на "Реал"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

„Реал" и Винисиус Жуниор ще подновят преговорите за удължаване на договора на футболиста, съобщават испански медии.

Обсъждането на темата беше спряно след световното клубно първенство, тъй като клубът сметна за прекалено висока заплатата, поискана от бразилеца. Очаква се обаче скоро „Реал" отново да се свърже с агентите играча.

Отбелязва се, че мадридчани имат намерение да задържат крилото, а самият Винисиус също иска да остане. Настоящото споразумение между страните е валидно до 2027 г.

Към днешна дата крилото изисква заплата, която е с 15% по-висока от предлаганата от „Реал".