Футболната легенда Дан Петреску с много тежък рак, лекува се с китайски методи

58-годишният Дан Петреску, легенда на румънския футбол, е диагностициран с рак, съобщават в родината му.

Състоянието на бившия футболист и настоящ треньор е много сериозно и в момента той преминава курс на химиотерапия.

Информацията гласи още, че Петреску е отслабнал с близо 32 кг, но се възстановява добре след лечение чрез методи на китайската медицина.

По време на състезателната си кариера Петреску спечели с „Челси" трофея в КНК през сезон 1997/1998, Суперкупата на УЕФА през същата година, а със „Стяуа" достигна до финала за КЕШ през сезон 1988/1989.

Като треньор за последно води ЧФР "Клуж".