Американка с втора победа поред на "Тур дьо ски"

Американката Джеси Дигинс започна 2026 година по същия начин, по който завърши и 2025-а - с победа в старт от веригата "Тур дьо ски".

След като в сряда водачката в класирането за световната купа по ски бягане спечели масовия старт на 5 километра в Тоблах, днес тя бе недостижима и в преследването на 20 километра на същото място.

С победата си Дигинс увеличи преднината си на върха в класирането на "Тур дьо ски". Американката има аванс от 1,36 минути пред Моа Илар (Шв) и Тереза Щадлобер (Ав) при две оставащи състезания до края на веригата. Следващото от тях е на 3 януари във Вал ди Фиеме (ит), където ще има спринт в класическия стил.

В класирането за световната купа американката отново води с 837 точки, пред Илар със 786 и шведката Мая Далквист с 561 точки.