След провала за купата на Африка правителството на Габон разпусна националния тим и изгони звездата Обамеянг

Правителството на Габон предприе драстични мерки спрямо националния отбор по футбол на страната.
Той отпадна от Купата на африканските нации без да спечели нито една точка в групата, в която остана след Кот д'Ивоар, Камерун и Мозамбик.
„Предвид позорното представяне на „пантерите" на Купата на Африка в Мароко през 2025 г. и предвид различните последствия, които са диаметрално противоположни на етичните ценности и примера, отстоявани от Петата република, правителството взе решение да разпусне треньорския щаб, да отстрани националния отбор до второ нареждане и да изключи играчите Брюно Екуеле Манга и Пиер-Емерик Обамеянг (звездата в състава) от него", заявиха от правителството.