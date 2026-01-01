След провала за купата на Африка правителството на Габон разпусна националния тим и изгони звездата Обамеянг

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Правителството на Габон предприе драстични мерки спрямо националния отбор по футбол на страната.

Той отпадна от Купата на африканските нации без да спечели нито една точка в групата, в която остана след Кот д'Ивоар, Камерун и Мозамбик.

„Предвид позорното представяне на „пантерите" на Купата на Африка в Мароко през 2025 г. и предвид различните последствия, които са диаметрално противоположни на етичните ценности и примера, отстоявани от Петата република, правителството взе решение да разпусне треньорския щаб, да отстрани националния отбор до второ нареждане и да изключи играчите Брюно Екуеле Манга и Пиер-Емерик Обамеянг (звездата в състава) от него", заявиха от правителството.