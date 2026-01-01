ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изабелла Шиникова и сръбкиня загубиха на 1/4-финал в Найроби

816
Изабелла Шиникова

Изабелла Шиникова приключи участието си на тенис турнира на клей в Найроби с награден фонд от 30 000 щатски долара.

В четвъртфиналите на двойки в кенийската столица българката и нейната партньорка Наталия Сенич от Сърбия отстъпиха с 2:6, 6:7 (4) пред Неира Санон от Франция и Анук Вандевелде от Белгия.

Мачът започна лошо за Шиникова и Сенич, които допуснаха изоставане от 0:3 гейма с два пробива и до края на първия сет нямаха възможност да го наваксат.

Във втория сет обаче поставените под номер 2 в схемата българка и сръбкиня поведоха с 3:0, но Санон и Вандевелде успяха да изравнят, а след това да докарат нещата и до тайбрек. В него французойката и белгийката взеха солидна преднина от 5:1 точки и при третия си мачбол завършиха срещата.

