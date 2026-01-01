Зографски 14-и в Гармиш за изравнен български рекорд

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Владимир Зографски зае 14-ото място във втория старт от най-престижния турнир в ски скока "Четирите шанци" в Гармиш-Партенкирхен (Германия).

Със скокове от 131 и 132 метра той събра 251,8 точки и бе на косъм от топ 10.

Поредна победа записа словенецът Домен Превц, който проста размазва конкурентите си този сезон. След него останаха австрийците Ян Хьорл и Щефан Ембахер.

За Зографски 14-ото място е най-доброто му постижение в кариерата в Гармиш (след 17-ото преди 13 г.) и изравнен български рекорд.

През 1988 г. Владимир Брейчев също е 14-и в германския зимен център.