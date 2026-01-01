"Несебър" награди легенди

Легенди на ОФК"Несебър", начело с емблематичният Николай Русев- Джангъра бяха наградени от

президента на клуба Недялко Москов по време на коледно-новогодишно парти на градския стадион.

Другите с призове са ветеранът Златин Костов и местните любимци Васил Банов и Страти Илиев.

Кметът на община Несебър Николай Димитров, който е бивш член ва Изпълкома на БФС също уважи

празненството. Отборът, който общината подкрепя финансово и логистично е лидер и основен фаворит

за влизане във втора професионална лига от новия сезон. Старши треньор е бившият ас на "Нефтохимик"

Мирослав Косев.