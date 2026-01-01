ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Илия Груев започва годината като титуляр срещу "Ли...

"Несебър" награди легенди

Велизар Маджаров

1564
Николай Русев-Джангъра е най-гоямата легенда на "Несебър".

Легенди на ОФК"Несебър", начело с емблематичният Николай Русев- Джангъра бяха наградени от
президента на клуба Недялко Москов по време на коледно-новогодишно парти на градския стадион.
Другите с призове са ветеранът Златин Костов и местните любимци Васил Банов и Страти Илиев.
Кметът на община Несебър Николай Димитров, който е бивш член ва Изпълкома на БФС също уважи
празненството. Отборът, който общината подкрепя финансово и логистично е лидер и основен фаворит
за влизане във втора професионална лига от новия сезон. Старши треньор е бившият ас на "Нефтохимик"
Мирослав Косев.

