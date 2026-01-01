"Нефтохимик" оцени израелци на 6 евро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Нефтохимик" оцени "Макаби" (Тел Авив) на 6 евро. Толкова ще струват билетите за единствения мач между двата тима от 1/16 финалите за третия по сила волейболен евротурнир, този за "Чалъндж къп" на 7 януари в бургаската зала "Бойчо Брънзов". Талоните вече са пуснати в продажба

онлайн. Учащи се и пенсионери ще плащат за вход по 4 евро само със закупени билети от касата

на залата, която ще отвори 150 минути преди началото на двубоя, който е от 20 часа в сряда.

Старши треньорът на "Нефтохимик" Франческо Кадеду пусна в тридневна почивка играчите за посрещане на новата година. Помощникът на Джанлоренцо Бленджини в националния отбор ги събира отново в събота.

"Макаби" (Тел Авив) има заявена официална тренировка в зала "Бойчо Брънзов", 24 часа преди мача.

Победителят ще срещне на осминафинал френския "Шомон" на Силвано Пранди или гръцкия "Фойникас".