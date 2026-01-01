ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Илия Груев започва годината като титуляр срещу "Ливърпул" на "Анфийлд"

Илия Груев започва годината като титуляр срещу "Ливърпул" на "Анфийлд"

848
Илия Груев Снимка: instagram.com/ilia_gruev/

Българският национал Илия Груев ще бъде титуляр за "Лийдс" в първия ден на 2026 г. при гостуването на шампиона "Ливърпул" за мач от 19-ия кръг на най-силното първенство в света - английската Висша лига.

Двубоят на легендарния стадион "Анфийлд" стартира в 19,30 ч.

Груев е сред 4-мата халфове на мениджъра Даниел Фарке заедно с капитана Итън Ампаду, Антон Щах и Брендън Арънсън. Схемата на германеца 5-4-1 е съобразена с визитата на мощния съперник.

Илия в рамките на по-малко от месец започва титуляр срещу носителя на титлата "Ливърпул", след като стартира за "Лийдс" и при домакинското 3:3 на 6 декември.

25-годишният опорен полузащитник бе сред 11-те на Фарке и за двубоите с "Арсенал" и "Манчестър Сити".

