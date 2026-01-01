Бленджини: Трябва да продължим да бъдем смирени и да работим здраво!

Италианският селекционер на българските волейболни национали Джанлоренцо Бленджини начерта пътя, по който те трябва да вървят, за да продължат прогреса си след сребърните медали от световното и на eвропейското първенство през септември, на което страната ни е съдомакин чрез София.

"2025-а беше наистина много хубава година. Преживяхме много емоции, но най-вълнуващото беше да знаем, че сме подарили усмивки, вълнение и щастие на всички хора, които ни обичат, на всички, които ни следваха и които ни тласнаха към този резултат една стъпка към нашата голяма мечта.

Знаем, че за да продължим по пътя към голямата мечта, трябва да запазим същото отношение, същата нагласа. Да продължим да бъдем смирени и да работим здраво. Знаем, че ще става все по-трудно, но нямаме търпение да се върнем на игрището и да продължим стъпка по стъпка нашия път.

Искам да пожелая на всички от сърце една 2026-а година преди всичко с много здраве, с мир, без войни, и най-вече с много волейбол", сподели Бленджини в интервю за bTV.