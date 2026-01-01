Филип Кръстев с първа асистенция в Англия, но при загуба

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българският национал Филип Кръстев записа първата си асистенция в Англия, но тя дойде при загуба на неговия "Оксфорд".

Тимът на нашето момче падна с 1:2 при визитата си на "Ипсуич" в мач от 25-ия кръг на Чемпиъншип (второ ниво на футбола на Острова).

24-годишният Кръстев, който има и един гол за "Оксфорд" този сезон, помогна за изравняването на резултата в 34-ата минута.

Той пое технично подаване по земя от съотборника Пжемислав Плахета и продължи топката към Уил Ланкашър, който стреля по диагонал с десния крак и реализира за 1:1.

Преди това домакините бяха повели с гол на Джейдън Филоджийн в 17-ата минута, а в 40-ата минута Чуба Акпом вкара победно за тях.

"Оксфорд" е на предпоследното 23-о място с 22 точки на 3 от спасителната зона.