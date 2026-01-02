След 8 победи поред "Сити" само 0:0 в Съндърланд и на 4 т. от лидера "Арсенал"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Преследвачът на лидера в английската Висша лига "Арсенал" - "Манчестър Сити", се издъни, след като завърши 0:0 при гостуването си на "Съндърланд" в мач от 19-ия кръг.

Това остава "гражданите", които преди това имаха 8 победи във всички турнири, на 4 т. от лондонските водачи във временното класиране.

Добрата новина за манчестърци бе завръщането на испанския диригент в средата на терена Родри, който след травма се появи на почивката на срещата и изигра цяло второ полувреме.

Пропуски направи головото оръжие на гостите Ерлинг Браут Холанд.

"Съндърланд", който е новак, продължава да е една от сензациите на сезона със 7-о място и цели 29 точки.