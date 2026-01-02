"Рома" мечтае да си върне Салах

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Според информация на "Ла Република" италианският "Рома" мечтае да върне в състава си Мохамед Салах.

От "Ливърпул" са готови да разгледат вариант за наем през януари, но основната пречка остава заплатата на египтянина, който получава около 24 милиона евро (преди данъци и други удръжки) на година.

Твърди се, че дори при финансови отстъпки от страна на играча шестмесечен наем би струвал на "Рома" приблизително 12 милиона евро.

Салах игра за "вълците" преди преминаването си в "Ливърпул" през 2017 година.