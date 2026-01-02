Треньорът на Груев след 0:0 на "Анфийлд": Атмосферата в съблекалнята не може да е по-добра

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германският треньор на Илия Груев в "Лийдс" Даниел Фарке коментира равенството като гост на английския шампион "Ливърпул" в среща от 19-ия кръг на Висшата лига.

„Играхме срещу действащите шампиони, които при това са в отлична форма. Освен това на стадиона се усещаше специалната атмосфера на новогодишен мач. Те бяха напълно готови и от нас се изискваше да покажем максимална устойчивост и организация.

Започнахме срещата добре, но, разбира се, имаше дълги периоди, в които трябваше да търпим и да работим на предела на възможностите си. "Ливърпул" владееше топката и стреляше много, но без наистина чисти голови положения.

Изключително съм доволен от „сухата" мрежа, спечелената точка и манталитета, който момчетата показаха днес. Отлично равенство и много добра вечер за нас.

Шестте минути добавено време – така и не разбрах откъде се взеха. Мачът приключи, а в наша полза бяха отсъдени съвсем малко нарушения.

В момента в съблекалнята атмосферата е страхотна, по-добра не може и да бъде. Бяхме много солидни като отбор и се държахме заедно. Огромни поздравления за целия ми състав и за момчетата", сподели Фарке след мача на "Анфийлд" в интервю за Sky Sports.

Груев бе сменен в края на мача тактически и в полята си не дефанзивен халф даде всичко от себе да спре напъна на домакините.