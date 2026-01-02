Винъс Уилямс става най-възрастната тенисистка в откритото на Австралия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

45--годишната Винъс Уилямс ще се завърне на откритото първенство на Австралия по тенис, след като официално получи "уайлд кард".

За последното американката, която е носителка на 7 трофея от "Големият шлем", игра в Мелбърн през 2021-а.

Така Уилямс ще стане най-възрастната тенисистка в основната схема на откритото на Австралия, изпреварвайки японката Кимико Дате, която беше на 44 години, когато отпадна в първия кръг през 2015-а.

Тя получи "уайлд кард" и за турнира в Хобърт, който започва на 12 януари.