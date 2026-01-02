Рамос може да купи родния си клуб

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Испанският защитник Серхио Рамос е начело на група инвеститори, които искат да купят "Севиля", съобщава COPE.

Офертата на 39-годишния футболист е най-голямата, която клубът някога е получавал. Ако сделката бъде осъществена, Рамос ще стане президент на "Севиля".

Бранителят е юноша на клуба и е играл за мъжкия отбор от 2004 до 2005 година и през сезон 2023/2024. Носил е екипите също на "Реал" (Мадрид), "Пари Сен Жермен" и "Монтерей", който напусна в началото на декември 2025-а.

Рамос е петкратен шампион на Испания, двукратен шампион на Франция и четирикратен победител в Шампионската лига. С националния тим на Испания той е спечелил един път световната и два пъти европейската титла.