Първият международен турнир по джудо за годината ще е в България

България открива международния календар в джудото. В края на месец януари София ще посрещне европейската отворена купа за мъже и жени, позната в годините под името "Освобождение".

Схватките ще бъдат в "Асикс Арена", бивша "Фестивална". Надпреварата ще носи точки за световната ранглиста. Първите медалисти ще бъдат определени на 31 януари, на 1 февруари останалите.

Седмица по-късно е първият Голям шлем за сезона в Париж, Франция (7-8 февруари).

Тази година Европейското първенство за мъже и жени ще бъде в Тбилиси (Грузия) от 16 до 19 април, а Световното е в Баку (Азебрайджан) от 4 до 11 октомври, съобщават от БФ Джудо.

Държавният календар пък ще бъде открит с първенството за юноши и девойки старша възраст в Стара Загора на 21 и 22 февруари. Шампионатите при мъжете и жените ще бъдат през октомври - индивидуалното, и ноември - отборното.

