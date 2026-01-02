Хулио Веласкес с пресконференция 4 часа преди първата тренировка на лидера "Левски"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лидерът в „Левски" ще направи първата си тренировка за 2026 година на 4 януари. Тя е насрочена за 15,30 часа и ще се проведе на стадион „Георги Аспарухов".

В 11,30 часа старши треньорът Хулио Веласкес ще даде пресконференция преди старта на зимната подготовка. Брифингът ще се проведе в залата за пресконференции на сектор "В" на стадион „Георги Аспарухов". Отстоянието му с 4 часа преди заниманието може да се нарече новаторско, тъй като не е срещано у нас

На 6 януари отборът пътува за Белек, Турция, където ще се проведе зимният подготвителен лагер.

За него са предвидени 4 контролни срещи:

13 януари – „Ниредхаза" (Унгария)

17 януари – „Войводина" (Сърбия)

21 януари – „Заглебие" (Полша)

25 януари – „Тренчин" (Словакия)

Часовете и локациите на контролните срещи ще бъдат обявени допълнително. На 27 януари "сините" се прибират в София.

На 28 януари е планирана контролна среща с „Вихрен" (Сандански). Проверката ще се състои на стадион „Георги Аспарухов".