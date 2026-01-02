ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж от Видин е задържан в монтанското село Якимово...

"Милан" привлече бивш съотборник на Илия Груев

Никлас Фюлкруг Снимка: instagram.com/niclas.fuellkrug24/

32-годишният германски нападател Никлас Фюлкруг премина под наем от английския „Уест Хем" в италианския гранд „Милан". Сделката беше финализирана в първите часове на зимния трансферен прозорец.

В договора е включена клауза за постоянно откупуване през лятото на стойност около 13-14 милиона евро (според някои източници сумата е по-ниска – около 5-6 млн. евро, в зависимост от бонусите).

„Милан" ще поеме пълния размер на заплатата на Фюлкруг до края на кампанията, като самият футболист се е съгласил на леко намаление на възнаграждението си, за да улесни сделката.

Нападателят бе съотборник с нашия национал Илия Груев във "Вердер", а след това премина и през "Борусия" (Дортмунд).

