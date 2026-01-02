Оправданият за изнасилване Дани Алвеш си купи португалски клуб

Бившият защитник на "Барселона" и на бразилския национален отбор Дани Алвеш стана съсобственик на португалския клуб от трета дивизия "Сао Жоао де Вер".

„Официално потвърждаваме Дани Алвеш като съсобственик на клуба. Име, което представлява една от най-успешните траектории в световния футбол, сега се пресича с клуб с дълбоки корени, изграден върху упорит труд, устойчивост и страст. Две различни истории се обединяват с обща цел - да превърнат потенциала във величие", се казва в изявлението.

През януари 2023 година Алвеш беше арестуван по подозрение в изнасилване. През февруари 2024-а той беше осъден на 4,5 години затвор плюс 5 години пробация, но през март 2025-а апелативното отделение на Върховния съд на Каталуния отмени присъдата му.