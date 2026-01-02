ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пламен Андреев си тръгва от Испания

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22013044 www.24chasa.bg

Оправданият за изнасилване Дани Алвеш си купи португалски клуб

1996
Дани Алвеш Снимка: danialves/ instagram

Бившият защитник на "Барселона" и на бразилския национален отбор Дани Алвеш стана съсобственик на португалския клуб от трета дивизия "Сао Жоао де Вер".

„Официално потвърждаваме Дани Алвеш като съсобственик на клуба. Име, което представлява една от най-успешните траектории в световния футбол, сега се пресича с клуб с дълбоки корени, изграден върху упорит труд, устойчивост и страст. Две различни истории се обединяват с обща цел - да превърнат потенциала във величие", се казва в изявлението.

През януари 2023 година Алвеш беше арестуван по подозрение в изнасилване. През февруари 2024-а той беше осъден на 4,5 години затвор плюс 5 години пробация, но през март 2025-а апелативното отделение на Върховния съд на Каталуния отмени присъдата му.

Дани Алвеш Снимка: danialves/ instagram

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)