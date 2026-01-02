ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пламен Андреев си тръгва от Испания

Илия Груев: Бяхме много по-агресивни на "Анфийлд". Голяма точка!

Илия Груев преодолява Доминик Собослай. Снимка: instagram.com/ilia_gruev/

Направилият много силен мач за "Лийдс" при нулевото равенство като гост на английския шампион "Ливърпул" български национал Илия Груев коментира пред Sky двубоя от 19-ия кръг на Висшата лига.

"Опитахме се да се абстрахираме от целия шум тук на „Анфийлд" и мисля, че се справихме много добре. Играхме като отбор и наистина свършихме добра работа. Този мач беше много по-различен от онзи преди 26 дни на „Еланд Роуд" (3:3).

Бяхме много по-агресивни, по-компактни на терена и не им позволихме да създават много шансове", сподели Груев.

„Страхотна битка на "Анфийлд". Голяма точка! Честита Нова Година", написа пък той в профила си в инстаграм.

