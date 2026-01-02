Илия Груев: Бяхме много по-агресивни на "Анфийлд". Голяма точка!

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Направилият много силен мач за "Лийдс" при нулевото равенство като гост на английския шампион "Ливърпул" български национал Илия Груев коментира пред Sky двубоя от 19-ия кръг на Висшата лига.

"Опитахме се да се абстрахираме от целия шум тук на „Анфийлд" и мисля, че се справихме много добре. Играхме като отбор и наистина свършихме добра работа. Този мач беше много по-различен от онзи преди 26 дни на „Еланд Роуд" (3:3).

Бяхме много по-агресивни, по-компактни на терена и не им позволихме да създават много шансове", сподели Груев.

„Страхотна битка на "Анфийлд". Голяма точка! Честита Нова Година", написа пък той в профила си в инстаграм.