Пламен Андреев си тръгва от Испания

Везенков в идеалния отбор на Евролигата за 2025 г.

Александър Везенков Снимка: Facebook/Olympiacos B.C.

Българската баскетболна звезда на гръцкия гранд "Олимпиакос" Александър Везенков попадна в идеалната петица на най-добрите играчи в Евролигата за 2025-а.

Останалите в нея са Силвен Франсиско ("Жалгирис"), Майк Джеймс ("Монако"), Кендрик Нън ("Панатинайкос") и Филип Петрушев ("Дубай").

Везенков завърши 2025 г. с най-висок среден коефициент на полезно действие (PIR) сред всички играчи – средно 23. Българинът е и сред топ реализаторите на турнира (втори със 751 точки за годината) и втори по борби (267), което затвърждава статута му на най-комплексната фигура в европейския баскетбол в момента.

