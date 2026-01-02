Пламен Андреев си тръгва от Испания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Младежкият национален вратар Пламен Андреев ще напусне "Расинг" (Сантандер). Това стана ясно от изказване на треньора му в клуба Хосе Алберто Лопес.

Юношата на "Левски" играе като преотстъпен в лидера на втора дивизия на Испания от "Фейенорд", който държи правата му. Андреев играе в "Расинг" от началото на сезона, като записа няколко мача за купата на страната и още няколко първенството, след като титулярният страж се контузи.

Бъдещето на 21-годишния вратар вероятно е в полския шампион "Лех" (Познан). Отборът ще вземе Андреев под наем наем и опция за откупуване.