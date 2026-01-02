ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение от 3,7 степен разлюля Благоевград

16 години по-късно Кристиано Роналдо пак не вкара нито един хеттрик за 12 месеца

1488
Кристиано Роналдо Снимка: instagram.com/cristiano/

Мегазвездата на световния футбол Кристиано Роналдо е все по-близо до заветната си цел - гол номер 1000, но за първи път от дълго време завърши цяла календарна година без да отбележи хеттрик.

За последно това са случи на португалеца през 2009 година, или иначе казано преди 16 години.

Последният път, когато Кристиано отбеляза 3 гола в един мач бе на 4 май 2024 година.

Иначе Роналдо е момента има 957 отбелязани гола. И ако върви в темповете от 2025 г (41 попадения общо), през тази година ще стигне до голямата си цел.

Кристиано Роналдо Снимка: instagram.com/cristiano/

