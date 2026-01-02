ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Реал" стана глобален партньор с компания за прахосмукачки роботи

„Реал" (Мадрид) и компанията Roborock – производител на роботизирани прахосмукачки, представена в 40 държави, сключиха глобално стратегическо споразумение за сътрудничество.

„Нашият съюз се основава на общи ценности, като постоянен стремеж към съвършенство, иновации и глобална визия. Компанията Roborock се утвърди като марка номер едно по продажби на роботизирани прахосмукачки в света благодарение на своя постоянен ангажимент към технологичното развитие и високоефективните решения, които съответстват на културата на „Реал", се казва в официалното съобщение на испанския гранд.

