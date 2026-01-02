“Челси” влезе в историята с уволнението на Мареска

“Челси” влезе в историята на Висшата лига, след като уволни мениджъра си Енцо Мареска в първия ден от новата година.

Никога досега тим от английския елит не е махал предводителя си на 1 януари в историята.

Раздялата между италианския спец и “сините” от Лондон обаче изглежда напълно очаквана и бе въпрос на време. “Челси” се намира в криза има едва 2 победи в последните си 9 мача във всички турнири. И въпреки че Мареска спечели Лигата на конференциите през миналия сезон и стана световен клубен шампион, босовете решават, че времето на мениджъра е изтекло и малко след като е отпил от шампанското по случай идването на Нова година, той остава без работа.

Фаворит номер 1 за овакантения пост е Лиъм Росиниър. Бившият футболист, оставил следа в Англия, в момента е начело на “Страсбург”. Френският клуб влиза в портфолиото на собственика на “Челси” Тод Бьоли. В неделя “сините” гостуват на “Манчестър Сити”, а в този мач тимът ще бъде воден от Калъм Мафарлън, който е наставник на отбора до 21 години.

