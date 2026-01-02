ЦСКА договори Исак Соле от “Славия”

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ЦСКА договори звездата на “Славия” Исак Соле. Очаква се “червените” да обявят футболиста от ЦАР най-късно в началото на следващата седмица. Днес или най-късно утре играчът и клубът ще уточняват параметрите по договора на състезателя.

“Армейците” преборват за подписа на 24-годишния играч редица тимове от България и чужбина. Соле пристигна в “Славия” в началото на 2024 година, а миналия сезон изкара под наем в турския “Гьозтепе” под ръководството на Станимир Стоилов. От престоя си при българския спец бъдещият футболист на “червените” споделя, че е научил всичко за футбола.

До момента ЦСКА привлече две нови попълнения - Алехандро Пиедраита и Макс Ебонг.

