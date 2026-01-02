“Левски” получава 100 хил. евро за Цунами

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Около 100 хил. евро ще получи “Левски” за капитана си Цунами. Бразилецът ще напусне “Герена” в посока турския втородивизионен “Ъъдър”. Един от лидерите на “сините” ще подпише договора с новия си тим до дни.

За трансфера разкриха редица турски сайтове в първия ден на новата година. Заговори се, че универсалният футболист е очакван в комшийската страна до края на седмицата, за да премине задължителните медицински прегледи.

“Левски” няма нищо против да се раздели с бранителя. Цунами рядко получаваше шанс при Хулио Веласкес през есента и в повечето случаи е резерва. Отделно турците предлагат на бразилеца заплата, каквато на “Герена” не могат да му платят.

Договорът на капитана на столичани е до края на сезона и само сега те могат да изкарат пари от неговата продажба.

Цунами пристигна на “Герена” през 2022 г. С екипа на “сините” записа 139 мача, като в тях отбеляза 8 гола.

Иначе Хулио Веласкес ще изведе “Левски” на първа тренировка в неделя.