"Локо" (Сф) обяви контролите през зимната пауза

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 5 януари от 15,00 часа представителният отбор на „Локо" (Сф) ще проведе първата си тренировка за 2026 година.

На 10 януари отборът на старши треньора Станислав Генчев пътува за Анталия, Турция, където ще се проведе зимният подготвителен лагер, в рамките на който са предвидени пет контролни срещи.

Съперници ще бъдат 7-ият в Сърбия „Радник" (Сурдулица), елитният полски „Лехия" (Гданск), 6-ият в Словакия „Железиарне" (Подбрезова), чешкият „Злин" и украинският „Зоря" (Луганск).

На 27 януари отборът се прибира в София.

На 31 януари е планирана последната контролна среща – срещу „Монтана" на стадион „Локомотив". Часовете на контролните срещи ще бъдат обявени допълнително.