Лаура Паузини ще пее на откриването на олимпийските игри в Милано и Кортина

Италианската певица Лаура Паузини ще бъде сред главните изпълнители по време на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина, съобщават организаторите, цитирани от агенция Ройтерс, цитирана от БТА.

Паузини, една от най-признатите в международен мащаб италиански артистки, получава честта заради заслугата си музиката на страната да достигне до световната публика. През кариерата си, обхващаща повече от три десетилетия, италианката може да се похвали с награди „Грами" и „Златен Глобус", както и номинация за Оскар.

Церемонията по откриването на Игрите на италианска земя ще се проведе на 6 февруари на стадион „Сан Сиро" в Милано.

Създадено и продуцирано от Balich Wonder Studio, събитието ще включва изпълнения и на чуждестранни артисти като американската суперзвезда Марая Кери, наред с елементи, отбелязващи италианската култура и иновации.

Зимната олимпиада предстои от 6 до 22 февруари.