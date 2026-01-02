Джошуа "измамил" смъртта - преместил се на задната седалка преди тежката катастрофа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шофьорът му нямал валидна книжна, пред съда казал, че спирачките отказали

Антъни Джошуа "измамил" смъртта, като се преместил да седи на задната седалка на джипа малко преди тежката катастрофа, в която загинаха двама от най-близките му приятели, пише "Дейли мейл".

В катастрофата, станала часове, след като Джошуа пристигнал в Нигерия за почивка, загинаха Сина Гами и Кевин Латиф Айоделе. 36-годишният шампион по бокс се оттърва с леки наранявания и бе изписан от болницата навръх Нова година.

По информация на "Дейли мейл" шофьорът на Джошуа не е имал валидна книжка преди инцидента, станал на най-смъртоносния път в африканската държава. Шокиращото разкритие излезе наяве по време на съдебното заседание на 47-годишния му шофьор Кайоде Аденийи във Върховния съд в Сагаму, на което той отрече всички обвинения срещу него, включително опасно шофиране.

Аденийи пледира невинен, когато обвиненията му бяха прочетени от съдебния секретар в присъствието на членове на семейството му. Той твърди, че спирачките са отказали.

Аденийи, който работи за Джошуа от повече от три години, беше освободен под гаранция и откаран от полицията в корекционния център в Сагаму, за да бъдат попълнени документите.

Адвокатът на шофьора Олалекан Абиодун също подкрепи тезата на клиента си, че е невинен.

„Разбирам също, че пътуването е започнало в Лагос и че първоначално Антъни се е качил на предната седалка, но шофьорът му е поискал да седне отзад", разкри адвокатът.

Той помолил за това, защото Антъни е едър мъж и пречел на видимостта му към огледалото. Тогава боксьорът седнал зад шофьора, което изглежда спасява живота му.

Гаранцията на шофьора е 5 милиона найра (2963,84 eвро). Той е обвинен в опасно шофиране, довело до смърт и шофиране без валидна шофьорска книжка. Делото му беше отложено за 20 януари тази година.

"Баща ми е невинен. Това е просто нещастен инцидент. Семейството ни е много разстроено и съжаляваме за смъртта на двамата души", каза извън съда 19-годишният син на Аденийи Ифеолува.

По думите му баща му не е карал бързо, а спирачките отказали. Опитал да отбие, за да избегне камиона, но не успял.

Джошуа пътувал от летището към семейството си в Сагаму. Инцидентът станал минути преди боксьорът да достигне дестинацията си.