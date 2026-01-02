Австрийска звезда в ските с тежка травма след падане, аут е за олимпиадата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сребърната олимпийска медалистка в слалома Катарина Линсбергер (Австрия) е получила сериозни травми на коляното при инцидент по време на тренировка, който на практика слага край на сезона за нея, съобщиха от Международната федерация по ски и сноуборд (FIS), предава БТА. Съответно тя е аут за олимпиадата в Милано и Кортина следващия месец.

От централата информират още, че 28-годишната специалистка в слалома е получила фрактура на тибиалното плато, заедно с разкъсване на менискуса и контузия на медиална колатерална връзка на дясното коляно.

Според FIS, падането е станало по време на тренировка по гигантски слалом в Австрия, преди стартовете за Световната купа в Кранска гора (Словения) през уикенда.

Линсбергер трябва да се подложи на операция, а от Международната федерация й пожелаха успешно възстановяване от контузиите, които я изключват от Зимните олимпийски игри в Италия следващия месец, където тя спечели две световни титли преди пет години.

Това оставя Микаела Шифрин без една от основните ѝ конкурентки в слалома за Игрите в Милано-Кортина и е поредно падане по време на тренировка, включващо топ скиорка.

На Олимпиадата в Пекин през 2022-а Линсбергер спечели злато за Австрия в отборното състезание и взе сребро в слалома индивидуално. Предишната година австрийката стана световна шампионка в Кортина д'Ампецо.

В неделя тя завърши четвърта в последния си слалом за Световната купа в Земеринг (Австрия).