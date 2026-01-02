Гуардиола: Твърдо оставам в "Сити" до 2027 г.

Мениджърът Пеп Гуардиола потвърди желанието си да остане начело на "Манчестър Сити" на фона на новите слухове, свързани с италианския специалист Енцо Мареска.

Каталунецът, който пое "гражданите" през 2016-а, заяви още през декември, че възнамерява да изпълни договора си, който е до лятото на 2027 г.

Това се случи след спекулациите, че "Манчестър Сити" е набелязал доскорошния наставник на Челси Мареска за потенциален наследник на испанеца, ако той реши да се оттегли през лятото.

Енцо Мареска вече се раздели с "Челси" и се появиха твърдения, че напускането на италианеца е станало, след като е информирал клуба, че е провел разговори със Сити, пише агенция ДПА, цитирана от БТА.

Гуардиола, който през 2026-а ще отбележи 10-ата годишнина от назначаването си, коментира: „Единственото, което мога да заявя, е, че от моя гледна точка "Челси" губи невероятен мениджър, невероятен човек. Но това е решение на "Челси", така че нямам какво да допълня. Изненада във футбола? Не. Това само потвърждава колко голям късметлия съм в клуба, в който съм. Моят клуб е изключителен."

„Имам договор. Казах го милиони пъти. Тук съм от 10 години. Един ден ще си тръгна, но имам договор. Щастлив съм и искам да се боря с отбора си. Харесва ми да съм тук, така че ще видим какво ще се случи", продължи Пеп Гуардиола.