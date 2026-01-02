ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Александър Везенков №1 за "Олимпиакос" при победа във вечното гръцко дерби

Александър Везенков Снимка: facebook.com/olympiacosbc

Това е най-важният мач за сезона.

Така определи Александър Везенков поредното издание на вечното дерби на Гърция в баскетбола. Българската звезда отново показа класата си и "Олимпиакос" спечели 87:82 като гост в залата на "Панатинайкос" в Атина в Евролигата. 

Това е 10-ата поредна победа за тима от Пирея срещу "зелените" в най-престижния турнир на континента. За последен път "Панатинайкос" постигна успех като домакин на 6 декември 2019 г. 

Везенков бе №1 за отбора си с 24 точки и 9 борби. "Олимпиакос" все пак намери начин да се пребори въпреки неудържимия Кендрик Нън, който завърши с 32 т. 

Във вторник нашият баскетболист и съотборниците му ще гостуват в Турция на "Фенербахче". 

 

