Световно злато и сребро за България = 12 млн. лева

Световно злато и сребро за България = 12 млн. лева

Любо Ганев Снимка: БФВ

12 млн. лв. са стрували световната титла на момичетата ни до 19 г. и сребърните медали на мъжките ни волейболни национали, които също през 2025 г. станаха втори на мондиала във Филипините.

Това обяви президентът на родната федерация Любомир Ганев в интервю за bTV.

"2025 г. беше годината на волейбола. Показахме, че когато всички гледаме в една посока - състезателите, щабът, ние като федерация, феновете, партньорите, които ни помагат, нещата могат да се получат.

В последните две години бюджетът на българската федерация по волейбол е над 10 млн. лв. Даже през 2025-а, която мина, още не сме го сметнали, но сега сме близо 12 млн. лв., защото ние имаме 500 хил. долара награден фонд само от световното първенство за мъже. Това са близо 1 млн. лв. допълнително. Една голяма част от тези пари идват от нашите партньори. Идват от партньори, които ни помагат, които са повярвали в нас", обяви Ганев.

Любо Ганев Снимка: БФВ

