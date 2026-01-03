Каратето помоли за помощ за разчистване на базата на националните отбори

Българска национална федерация карате призова всички желаещи да се включат в почистването на базата на националните отбори на стадион "Васил Левски", на която предстои да бъде направен ремонт заради лошите условия в момента.

"Скъпи приятели и всички, обичащи българското карате,

Празниците, изкарани с любимите хора, са хубаво нещо, но още от първите дни на 2026 година ни предстои много работа. Инерцията от последните години доведе до ситуацията почти никой да не тренира в базата за подготовка на националните отбори на стадион "Васил Левски" в София. Заради изключително мизерните условия, заради мръсотията, протеклия и пропаднал таван, тази зала, раждала шампиони през годините, стои неизползваема. За нас като ръководство тези условия за подготовка не отговарят на целите, които сме си поставили заедно с новия Управителен съвет", написаха от централата в Инстаграм.

"За целта ви каним на 4 януари 2026 (неделя) от 10:00 часа заедно д