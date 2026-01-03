Треньорът на "Лийдс": Илия Груев бе с ключова роля за точката на "Анфийлд"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ако е вярно, че както тръгне годината, така ще ти върви, Илия Груев би трябвало да е спокоен за 2026-а.

В първия ѝ ден единственият българин, който играе в първенство от топ 5 на Европа, направи най-добрия си мач в най-силното от тях - английската Висша лига. В среща от 19-ия кръг “Лийдс” на 25-годишния ни халф направи 0:0 срещу шампиона “Ливърпул” на неговия стадион “Анфийлд”.

Освен редицата позитивни статистически данни и една от най-високите оценки Груев получи многозначителна похвала от мениджъра на йоркширци Даниел Фарке.

Германецът акцентира върху устойчивостта и дисциплината, които българинът е внесъл в играта на отбора в ролята си на опорен полузащитник.

“Илия извърши огромен обем работа. Със сигурност той бе един от играчите с най-голям принос за спечелената точка, въпреки че не е играл редовно в седмиците преди това.

Трябваше да инвестираме много на “Анфийлд”. Илия вложи голямо количество усилия”, коментира Фарке.

Според него Груев е бил ключов за успеха на неговия “нисък блок” (дефанзивна тактика с трима халфове пред отбраната), който е успял да обезличи средната линия на “Ливърпул”.

“Илия бе балансьорът, който не е позволил на противника да намира пролуки през центъра”, конкретизира германският треньор.

В тази идейна линия медии в Англия отбелязват, че нашият национал е ограничил значително пространствата за унгареца Доминик Собослай и останалите халфове на домакините.

След доброто си представяне на “Анфийлд”, а и наказанието на капитана Итън Ампаду за получен картон там българинът ще е титуляр и срещу "Манчестър Юнайтед" на "Еланд Роуд" в неделя.