Италианският гранд "Милан" стартира годината с победа, след като се наложи като гост на "Каляри" в първа среща от 18-ия кръг на серия "А".

Единственото попадение в срещата реализира португалската звезда Рафаел Леао в 50-ата минута.

Мачът ще се запомни и с официалния дебют на новото зимно попълнение на „росонерите" – нападателят Никлас Фюлкруг (германецът дойде под наем от английския "Уест Хем"), който влезе в игра през втората част.

Това бе и мач номер 150 за Масимилиано Алегри начело на "Милан" в елита на Ботуша, като той успя да постигне един от своите маркови резултати – минимална победа с 1:0.

С нея тимът му се изкачи временно на първо място в класирането с актив от 38 точки, изпреварвайки градския съперник "Интер", който е с 36, но и мач по-малко.