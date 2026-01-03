"Ливърпул" договори почти 2-метров австрийски тийнейджър

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ръководството на "Ливърпул" постигна ключова победа на трансферния пазар, след като си осигури услугите на един от най-перспективните млади защитници в Европа.

Става дума за 17-годишния бранител на "Аустрия" (Виена) Ифеани Ндукве, съобщават в родината му Австрия.

Въпреки засиления интерес от страна на италианския гранд "Интер" (Милано) и редица други водещи клубове от Стария континент Ндукве е категоричен в решението си да продължи кариерата си на „Анфийлд".

Очаква се трансферът да бъде финализиран официално през лятото на 2026 г., като "Ливърпул" ще плати сума в размер на няколко милиона евро за правата п198-сантиметровия бранител.

През настоящия сезон той вече е записал 8 мача и 1 асистенция за първия състав на "Аустрия".

Ндукве бе основен стълб в отбраната на Австрия по време на световното първенство за юноши до 17 години, където тимът достигна до финала, губейки минимално с 0:1 от Португалия.

Настоящият договор на защитника с "Аустрия" е до 2028 г., но желанието му да премине във Висшата лига е ускорило преговорите. Ндукве ще навърши 18 години в началото на март, което ще му позволи да подпише професионален договор с английския гранд без административни пречки.