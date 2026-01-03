ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Свищов организира празнично честване на Йордановде...

Григор Димитров очаква съперник от квалификациите в Бризбейн

Григор Димитров е в Бризбейн с приятелката си Ейса Гонсалес.

Григор Димитров ще започне срещу съперник от квалификациите на турнира в Бризбейн. Това ще бъде първи мач през сезона за най-добрия български тенисист.

Ако преодолее първи кръг, бившият №3 в света може да играе срещу Денис Шаповалов (Кан). 

Григор Димитров е двукратен шампион в Бризбейн. Той спечели титлата през 2017 и 2024 година, а през миналия сезон достигна до полуфиналите и се отказа заради контузия.

Българинът пропусна почти половината от последния сезон заради разкъсване на гръден мускул, което получи през юли на "Уимбълдън". Той се завърна с победа на турнира "Мастърс 1000" в Париж, но се отказа преди втория си мач. 

Заради дългото отсъствие Димитров падна на 44-о място в световната ранглиста.

