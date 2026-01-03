ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Националите до 18 г. стартират утре европейските к...

Най-младият финал на световно в историята на дартса ще се играе довечера

1828
Люк Литлър Снимка: PDC

Англичанинът Люк Литлър ще защитава световната си титла в дартса срещу нидерландеца Джан ван Веен в най-младия финал в историята на планетарните шампионати. Носителят на трофея е на 18 г., а претендентът - на 23. 

В лондонската зала "Али Пали" Литлър отвя с 6:1 сета сънародника си Райън Сърл.

Ван Веен пък се справи с шотландската легенда Гари Андерсън - 6:3.

Победителят довечера за първи път в историята ще прибере 1 млн. лири.

Дартсът е първият спорт, който излъчва световен шампион в новата година.

Люк Литлър Снимка: PDC

