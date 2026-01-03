ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Националите до 18 г. стартират утре европейските к...

Времето София 12° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22016953 www.24chasa.bg

Вавринка започна победно прощалната си година

1340
Стан Вавринка

Стан Вавринка победи трудно след обрат с 5:7, 7:6 (5), 7:6 (5) Артюр Риндеркнех в мач от турнира по тенис за смесени отбори "Юнайтед къп", с който стартира прощалната за него 2026 година. Трикратният шампион от "Големият шлем", който се намира на 157-мо място в световната ранглиста, издържа в изключително тежкия двубой, продължил 3 часа и 16 минути.

40-годишният швейцарец обяви през декември, че в края на настоящия сезон ще сложи край на състезателната си кариера.

Неговата съотборничка Белинда Бенчич победи Леолия Жанжан и така Швейцария спечели непреодолима преднина от 2:0 срещу отбора на Франция.

Стан Вавринка

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Предвестник: 2026-а – България на две скорости (Видео)