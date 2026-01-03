Вавринка започна победно прощалната си година

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Стан Вавринка победи трудно след обрат с 5:7, 7:6 (5), 7:6 (5) Артюр Риндеркнех в мач от турнира по тенис за смесени отбори "Юнайтед къп", с който стартира прощалната за него 2026 година. Трикратният шампион от "Големият шлем", който се намира на 157-мо място в световната ранглиста, издържа в изключително тежкия двубой, продължил 3 часа и 16 минути.

40-годишният швейцарец обяви през декември, че в края на настоящия сезон ще сложи край на състезателната си кариера.

Неговата съотборничка Белинда Бенчич победи Леолия Жанжан и така Швейцария спечели непреодолима преднина от 2:0 срещу отбора на Франция.