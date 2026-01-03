Майкон: Вярвам, че "Левски" може да стигне до титлата след толкова дълго време

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бразилският ляв защитник на лидера в първенството "Левски" Майкон говори в родината си за шансовете на "сините" за титлата.

„Много съм щастлив от този период и от това, че помагам на "Левски" с конкретни показатели. Българското първенство е физическо и интензивно, а за един краен защитник тези цифри са резултат от постоянна и целенасочена работа. Вярвам, че можем да стигнем до титлата след толкова дълго време (за последно тимът от "Герена" стана шампион през 2009-а).

Моето представяне е пряко свързано с организацията на целия отбор. Имаме балансиран и амбициозен състав, което улеснява работата ми и в защита, и при включванията в атака. Всички допринасят за тази стабилност", казва бранителят пред изданието IG.

Майкон има впечатляващите 4 гола и 5 асистенции в 26 мача до момента през кампанията.

"Левски" води в класирането със 7 точки пред ЦСКА 1948 и "Лудогорец".