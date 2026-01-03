ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Националите до 18 г. стартират утре европейските квалификации в Подгорица

1372
Снимка: БФВ

Българският национален отбор за волейболисти до 18 години започва квалификациите за европейското първенство през 2026 година.

"Трикольорите" са в група В заедно с отборите на Сърбия и Гърция, а двубоите ще се проведат в Подгорица (Черна Гора).

Първите два отбора се класират за полуфиналите, където ще срещнат най-добрите два тима от група A (Черна гора, Турция, Румъния и Косово). Елиминационните срещи са предвидени за 6 януари.

В сряда (7 януари) ще се изиграят финалът и срещата за третото място, които ще определят крайното класиране. Само победителят в квалификацията печели директно право участие на Европейското първенство. Останалите отбори ще продължат към допълнителна квалификация през пролетта.

Програма на България:

4 януари, 16:30 часа

Гърция - България

5 януари, 21:30 часа

България - Сърбия

Снимка: БФВ

