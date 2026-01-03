Спортен календар за 2026 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

2026 г. ще предложи големи спортни събития като зимните олимпийски игри в Милано и Кортина (Италия) следващия мач и първото световно по футбол с 48 отбор, което ще се проведе през лятото в САЩ, Канада и Мекиско.

За нас българите обаче със сигурност гвоздеят ще е европейското по волейбол за мъже, в което момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини влизат като световни вицешампиони.

Страната ни ще е съдомакин на форума чрез София, а останалите организатори на събитието са Италия, Финландия и Румъния.

ЕвроВолей ще се проведе от 9 до 26 септември.