Спортен календар за 2026 г.

Асовете на националния по волейбол - братята Симеон и Алекс Николови. Снимка: Startphoto.bg

2026 г. ще предложи големи спортни събития като зимните олимпийски игри в Милано и Кортина (Италия) следващия мач и първото световно по футбол с 48 отбор, което ще се проведе през лятото в САЩ, Канада и Мекиско.

За нас българите обаче със сигурност гвоздеят ще е европейското по волейбол за мъже, в което момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини влизат като световни вицешампиони.

Страната ни ще е съдомакин на форума чрез София, а останалите организатори на събитието са Италия, Финландия и Румъния.

ЕвроВолей ще се проведе от 9 до 26 септември.

Асовете на националния по волейбол - братята Симеон и Алекс Николови.

